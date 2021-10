Pedone investito in prossimità delle strisce, trasportato in ospedale per trauma cranico

Sono stati momenti di paura in via XXIV Maggio, dove un pedone è stato investito mentre attraversava la strada camminando in prossimità delle strisce pedonali. L’impatto con una vettura che sopraggiungeva è avvenuto intorno alle 19 a poca distanza dalla farmacia Castiglione.

Subito la chiamata al 118 che con un’ambulanza ha prontamente trasportato il pedone – pare si tratti di una donna – all’ospedale Cardarelli. Stando alle prime notizie, il pedone avrebbe riportato un trauma cranico ed è stato trasferito al pronto soccorso in codice rosso.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche una pattuglia della Polizia Municipale del capoluogo per svolgere i rilievi e ricostruire le cause dell’urto, probabilmente riconducibile anche alla scarsa illuminazione della carreggiata.

Durante le operazioni di soccorso si sono formate lunghe file di auto e mezzi che erano in giro a quell’ora: molti stavano rientrando a casa dopo una giornata di lavoro. Del resto, quel tratto di via XXIV Maggio è uno snodo importante della viabilità cittadina, è un crocevia verso via IV Novembre e Parco dei Pini.