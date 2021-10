Ranking Uefa: la posizione della Lazio dopo il Marsiglia

La Uefa ha aggiornato la classifica ranking per club dopo la terza giornata di competizioni europee, la posizione della Lazio

La Uefa ha aggiornato la classifica ranking per club dopo la terza giornata di competizioni europee. Il coefficiente viene stilato prendendo in esame i risultati di tutti i club nelle competizioni europee negli ultimi cinque anni (dal 2017/18 al 21/22) a cui non si aggiunge più il punteggio della Federazione del paese di appartenenza, come accadeva in passato ma che fa solo la differenza in caso di parità

Dopo il pareggio contro il Marsiglia la Lazio resta stabile al 28° posto. Per quello che riguarda le italiane nelle prime 100 posizioni ci sono Juventus (8° posto), Roma (12°), Napoli (23°), Atalanta (24°), Inter (25°) e Milan (41°).

