Rifornimento di droga ad Altamura, due arresti

La Polizia di Stato di Matera ha arrestato in flagranza di reato due giovani, un uomo e una donna rispettivamente di 30 e di 23 anni di Altamura, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e sequestrato 458 gr di eroina, 47 gr di cocaina, 38 gr di hashish e un grammo di marijuana, oltre a tre bilancini di precisione e altri strumenti impiegati per il confezionamento delle dosi di droga.I due sono stati arrestati ad Altamura. Nel corso di mirati servizi di prevenzione e repressione contro l’attività illecita del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti della… Source