In seconda categoria girone B, la capolista Campobello potrebbe fare bottino pieno sul campo dell’ultima in classifica: l’Acquaviva.

Gioca in anticipo il Virtus Favara contro il Riesi, mentre osserverà un turno di riposo il Muxar.

