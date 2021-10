Ulivieri: «Cagliari? La Fiorentina ha perso contro le grandi…». Le dichiarazioni del presidente dell’Assoallenatori

Renzo Ulivieri, presidente dell’assoallenatori, ha parlato a FirenzeViola in avvicinamento al match tra Cagliari e Fiorentina.

Queste le sue parole: «I viola hanno perso contro le grandi, più quella di lunedì contro il Venezia. Quando si viene da 3 sconfitte nelle ultime 4 partite non c’è niente di facile, neanche per la Juventus. La Fiorentina ha bisogno di calma, di ragionamento e dell’appoggio del suo pubblico. E’ una squadra che si fa apprezzare per il piglio che mette, poi c’è un po’ di entusiasmo, quello che ci aspettavamo tutti. Nel finale è normale avere un po’ un calo che ci permette di battere le mani: era tanto che non lo si faceva a Firenze. Non è una piazza difficile, i viola nelle ultime stagioni si sono salvati alla fine del campionato».

L’articolo Ulivieri: «Cagliari? La Fiorentina ha perso contro le grandi…» proviene da Cagliari News 24.