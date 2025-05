Variabili e scope in JavaScript: come funzionano e perché sono importanti

Introduzione

Le variabili sono uno dei concetti fondamentali in JavaScript. Permettono di memorizzare e gestire dati dinamici, come numeri, stringhe, oggetti o risultati di operazioni. Ogni variabile ha un ambito (scope), che ne determina la visibilità e la durata nel codice.

In questo articolo vedremo come dichiarare variabili, quali parole chiave usare (var, let, const) e come funziona lo scope in JavaScript, con esempi chiari e consigli pratici.

Dichiarare variabili: var, let, const

Fino al 2015, in JavaScript si usava solo var. Con ES6 sono stati introdotti let e const, che offrono più controllo sullo scope e la mutabilità delle variabili.

Esempio:

var nome = "Mario"; // variabile classica let eta = 30; // variabile modificabile, con scope locale const PI = 3.14; // costante, non modificabile

var: ha function scope, è accessibile ovunque nella funzione

let e const: hanno block scope, visibili solo all’interno del blocco { … }

const: obbliga a non riassegnare la variabile

Scope: globale, di funzione, di blocco

Lo scope determina dove una variabile è accessibile.

Scope globale

let x = 10; function stampa() { console.log(x); // accede a x }

Scope di funzione

function test() { let y = 5; console.log(y); } // console.log(y); // Errore: y non è definito fuori dalla funzione

Scope di blocco (solo con let e const)

if (true) { let z = 20; console.log(z); // ok } // console.log(z); // Errore

Hoisting

Con var, le dichiarazioni vengono “sollevate” in cima alla funzione:

console.log(a); // undefined var a = 5;

Con let e const, invece, l’uso prima della dichiarazione genera errore.

Buone pratiche

Usa const per valori che non devono cambiare

Usa let per variabili modificabili nel tempo

Evita var nei progetti moderni

Mantieni lo scope il più piccolo possibile

Dai nomi descrittivi alle variabili

Esempio pratico

function calcolaPrezzo(sconto) { const prezzoBase = 100; let prezzoFinale = prezzoBase - (prezzoBase * sconto / 100); return prezzoFinale; } console.log(calcolaPrezzo(10)); // 90

In questo esempio, prezzoBase è una costante, mentre prezzoFinale è calcolata dinamicamente.