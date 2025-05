Hosting e domini: guida per capire come funziona un sito web online

Introduzione

Quando si vuole mettere online un sito web, è fondamentale comprendere due concetti chiave: dominio e hosting. Anche se spesso vengono venduti insieme, sono due componenti tecniche distinte ma complementari.

In questa guida chiara e pratica, spiegheremo cosa sono, come funzionano, come si acquistano e come si collegano per creare una presenza online solida, stabile e professionale.

Cos’è un dominio?

Un dominio è l’indirizzo web che digiti nel browser per raggiungere un sito, ad esempio miosito.it. È una scorciatoia leggibile che punta a un indirizzo IP (numerico) più complesso, che rappresenta il server.

Un dominio è composto da:

Nome (es. miosito)

Estensione o TLD (es. .com, .it, .org, .store)

Ogni dominio è univoco e può essere acquistato per 1 anno o più, rinnovandolo periodicamente tramite un registrar (es. Aruba, OVH, GoDaddy, Google Domains).

Cos’è l’hosting?

L’hosting è lo spazio su un server dove vengono salvati tutti i file del tuo sito: HTML, immagini, CSS, database, ecc.

Un hosting fornisce:

Spazio disco e database

Traffico dati mensile

Account email (opzionale)

Certificato SSL

Backup e sicurezza

Esistono vari tipi di hosting:

Condiviso (shared): economico, adatto a siti piccoli VPS (Virtual Private Server): più controllo e potenza Hosting dedicato: server intero riservato a te Cloud hosting: flessibile e scalabile, adatto a e-commerce o progetti dinamici

Come funzionano insieme dominio e hosting

Registri un dominio da un provider (es. example.it)

Acquisti un piano hosting

Il dominio viene configurato per puntare all’IP del tuo hosting tramite DNS

Se compri entrambi dallo stesso fornitore, il collegamento è automatico. Se li prendi separati, dovrai modificare i record DNS.

Cos’è il DNS?

Il Domain Name System traduce il nome del dominio in un indirizzo IP.

I record DNS comuni:

A: punta a un IP (es. 185.12.10.21)

CNAME: alias di un altro dominio

MX: gestisce la posta

TXT: per SPF, Google, sicurezza, ecc.

Un errore nei DNS può far sparire il tuo sito o bloccare la posta.

Come scegliere un hosting affidabile

I fattori da considerare:

Uptime garantito (almeno 99,9%)

Assistenza tecnica rapida e in italiano

Backup automatici

Velocità del server

Certificato SSL inclusoPannello di controllo (es. cPanel, Plesk)

Provider consigliati

Low cost: Netsons, VHosting, SiteGround

Avanzati: Keliweb, Aruba Cloud, OVH, Cloudways

Internazionali: Bluehost, Hostinger, A2 Hosting, Kinsta (WordPress)