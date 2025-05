Come funziona il DNS: guida semplice al cuore di Internet

Introduzione

Quando digiti un indirizzo come www.google.com , non pensi certo a cosa succede dietro le quinte. Eppure, ogni volta che navighi su Internet, entra in gioco un meccanismo fondamentale chiamato DNS (Domain Name System).

Senza DNS, dovresti digitare un indirizzo IP come 142.250.184.206 per accedere a Google.

In questa guida ti spiego cos’è il DNS, come funziona, quali sono i tipi di record più importanti, e perché è fondamentale per l’accessibilità del tuo sito web.

Cos’è il DNS?

Il DNS è un sistema distribuito che traduce i nomi di dominio leggibili (es. miosito.it ) in indirizzi IP (es. 89.46.105.70 ) necessari per raggiungere i server sul web.

È come una rubrica telefonica di Internet: invece di ricordarti i numeri, ricordi i nomi.

Come funziona il DNS? (passaggi semplificati)

L’utente digita esempio.com nel browser Il browser chiede al resolver DNS locale (es. del tuo provider) se conosce l’IP Se non lo sa, il resolver interroga i server root Questi indicano i server TLD (es. .com , .it ) I TLD indicano il nameserver autoritativo del dominio Il nameserver restituisce l’indirizzo IP Il browser apre la pagina con quell’IP

Tutto questo avviene in millisecondi, spesso memorizzato in cache per velocità.

I principali record DNS