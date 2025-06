Cicli for e while in Python: guida pratica alla ripetizione dei blocchi

Introduzione

In programmazione, i cicli sono fondamentali per eseguire istruzioni in maniera ripetitiva.

Python supporta due tipi principali di loop:

for

: per iterare su sequenze while : per ripetere un blocco finché una condizione è vera

In questo articolo imparerai come funzionano i cicli for e while in Python, con esempi chiari, casi d’uso pratici e le buone pratiche da seguire.

Ciclo for

Il ciclo for in Python viene usato per iterare su sequenze, come liste, stringhe, tuple, intervalli ( range() ), dizionari.

frutti = ["mela", "banana", "kiwi"] for frutto in frutti: print(frutto)

Usi comuni:

Scorrere array o liste

Ripetere blocchi un numero definito di volte

Iterare su stringhe o dizionari

Esempi con for

Esempio 1: Numeri da 1 a 5

for i in range(1, 6): print(i)

Esempio 2: Stampare ogni lettera

parola = "Python" for lettera in parola: print(lettera)

Esempio 3: Iterare su un dizionario

x = 1 while x &lt;= 5: print(x) x += 1

Usi comuni:

Attendere un evento

Validare input

Eseguire loop infiniti (con break )

Esempi con while

Esempio 1: Contatore semplice

contatore = 0 while contatore &lt; 3: print("Ciao") contatore += 1

Interrompere un ciclo: break e continue

password = "" while password != "python123": password = input("Inserisci la password: ") print("Accesso consentito.")

break → termina il ciclo

→ termina il ciclo continue → salta l’iterazione corrente

for i in range(10): if i == 5: break print(i) for i in range(5): if i == 2: continue print(i)

Cicli annidati

Puoi mettere un ciclo dentro un altro:

for i in range(1, 4): for j in range(1, 3): print(f"i={i}, j={j}")

Best practice