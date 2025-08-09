Subscribe

Come Installare Laravel su DreamHost: Guida Completa Passo-Passo

Come installare Laravel su DreamHost – Guida completa passo passo

Laravel è uno dei framework PHP più amati dagli sviluppatori, e DreamHost, con il suo supporto a PHP moderno e accesso SSH, permette di ospitarlo senza problemi. In questa guida scoprirai come installare Laravel su DreamHost, sia su hosting condiviso che su VPS, configurando correttamente PHP, Composer, e la cartella public come root del tuo dominio.

1) Prerequisiti su DreamHost

  • Abilita l’accesso SSH per l’utente del dominio.
  • Imposta PHP 8.2+ dal pannello (Manage Websites → Settings → PHP).
  • Allinea anche la versione PHP in CLI per usare la stessa di quella web.

2) Installare Composer via SSH

ssh user@tuodominio.com
cd ~
mkdir -p ~/.php/composer
cd ~/.php/composer
curl -sS https://getcomposer.org/installer | php
echo 'export PATH=/home/$USER/.php/composer:$PATH' >> ~/.bash_profile
source ~/.bash_profile

3) Creare o caricare il progetto Laravel

Opzione A – Creare il progetto su DreamHost:

cd ~
php ~/.php/composer/composer.phar create-project laravel/laravel myapp

Opzione B – Clonare da Git e installare dipendenze:

cd ~/myapp
php ~/.php/composer/composer.phar install --no-dev --optimize-autoloader

4) Impostare la cartella public come root del dominio

  • Metodo consigliato: dal pannello DreamHost, cambia la Web Directory in /home/username/myapp/public.
  • Alternativa: usa un .htaccess per reindirizzare alla sottocartella (meno sicuro).

5) Configurare Laravel

cd ~/myapp
cp .env.example .env
php artisan key:generate
chmod -R 775 storage bootstrap/cache

Modifica .env per collegare il database e impostare APP_URL. Poi ottimizza:

php artisan config:cache
php artisan route:cache
php artisan view:cache

6) Compilare asset (opzionale)

npm ci
npm run build

Su hosting condiviso, builda localmente e carica la cartella public/build.

7) Cron e queue

Aggiungi un cron job per lo scheduler:

* * * * * php /home/username/myapp/artisan schedule:run >> /dev/null 2>&1

8) Aggiornamenti

cd ~/myapp
php ~/.php/composer/composer.phar install --no-dev --optimize-autoloader
php artisan migrate --force
php artisan optimize

9) Problemi comuni

  • Errore 500: controlla che il dominio punti a public/ e che .env e APP_KEY siano corretti.
  • Routing non funziona: verifica il supporto a .htaccess e le regole di rewrite.
  • Versione PHP CLI sbagliata: aggiorna il PATH della shell.

Seguendo questi passaggi, Laravel sarà pronto e funzionante su DreamHost, con prestazioni e sicurezza ottimali.

