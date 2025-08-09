Come installare Laravel su DreamHost – Guida completa passo passo

Laravel è uno dei framework PHP più amati dagli sviluppatori, e DreamHost, con il suo supporto a PHP moderno e accesso SSH, permette di ospitarlo senza problemi. In questa guida scoprirai come installare Laravel su DreamHost, sia su hosting condiviso che su VPS, configurando correttamente PHP, Composer, e la cartella
public come root del tuo dominio.
1) Prerequisiti su DreamHost
- Abilita l’accesso SSH per l’utente del dominio.
- Imposta PHP 8.2+ dal pannello (Manage Websites → Settings → PHP).
- Allinea anche la versione PHP in CLI per usare la stessa di quella web.
2) Installare Composer via SSH
ssh user@tuodominio.com
cd ~
mkdir -p ~/.php/composer
cd ~/.php/composer
curl -sS https://getcomposer.org/installer | php
echo 'export PATH=/home/$USER/.php/composer:$PATH' >> ~/.bash_profile
source ~/.bash_profile
3) Creare o caricare il progetto Laravel
Opzione A – Creare il progetto su DreamHost:
cd ~
php ~/.php/composer/composer.phar create-project laravel/laravel myapp
Opzione B – Clonare da Git e installare dipendenze:
cd ~/myapp
php ~/.php/composer/composer.phar install --no-dev --optimize-autoloader
4) Impostare la cartella
public come root del dominio
- Metodo consigliato: dal pannello DreamHost, cambia la Web Directory in
/home/username/myapp/public.
- Alternativa: usa un
.htaccessper reindirizzare alla sottocartella (meno sicuro).
5) Configurare Laravel
cd ~/myapp
cp .env.example .env
php artisan key:generate
chmod -R 775 storage bootstrap/cache
Modifica
.env per collegare il database e impostare
APP_URL. Poi ottimizza:
php artisan config:cache
php artisan route:cache
php artisan view:cache
6) Compilare asset (opzionale)
npm ci
npm run build
Su hosting condiviso, builda localmente e carica la cartella
public/build.
7) Cron e queue
Aggiungi un cron job per lo scheduler:
* * * * * php /home/username/myapp/artisan schedule:run >> /dev/null 2>&1
8) Aggiornamenti
cd ~/myapp
php ~/.php/composer/composer.phar install --no-dev --optimize-autoloader
php artisan migrate --force
php artisan optimize
9) Problemi comuni
- Errore 500: controlla che il dominio punti a
public/e che
.enve
APP_KEYsiano corretti.
- Routing non funziona: verifica il supporto a
.htaccesse le regole di rewrite.
- Versione PHP CLI sbagliata: aggiorna il PATH della shell.
Seguendo questi passaggi, Laravel sarà pronto e funzionante su DreamHost, con prestazioni e sicurezza ottimali.