Nonostante le molte richieste, questa fase finale del campionato di Serie A si concluderà a porte chiuse, ma dopo le riaperture al pubblico di molti paesi tra cui anche la Francia, che dopo aver bloccato il campionato, per le finali di coppa farà entrare anche il pubblico, anche in Italia sembra muoversi qualcosa per quanto riguarda il pubblico allo stadio. A settembre tifosi di nuovo allo stadio? Apre una possibilità in questo senso, il ministro dello sport Vincenzo Spadafora in un'intervista rilasciata al Gr1 Rai. Il ministro ha anche sottolineato che ciò avverrà “nel rispetto delle necessarie precauzioni” e “se la curva epidemiologica ce lo consentirà”. “Se la curva epidemiologica ce lo consentirà,…

