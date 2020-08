L'AQUILA – "L’ultima variazione di bilancio adottata dalla giunta regionale destina potenziali 400.000 euro per la promozione turistica dell’Abruzzo. Una prima tranche di 150.000 euro, attraverso ‘Abruzzo Innovazione e Turismo’ servirà a realizzare infrastrutture a Castel Di Sangro utili in occasione del ritiro del Napoli ma che saranno al servizio del territorio per tutto il resto dell’anno. Non solo un padiglione Abruzzo dove le migliaia di turisti potranno entrare in contatto con le peculiarità del territorio, stand che promuoveranno i prodotti agroalimentari e vitivinicoli della nostra regione. Questo ultimo investimento deliberato dalla Giunta servirà per la realizzazione di nuovi parcheggi,… Source