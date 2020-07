ATESSA – L'investimento della Asl, della Regione Abruzzo e di un generoso gruppo di imprenditori sul “San Camillo” di Atessa, trasformato in Covid Hospital durante la fase più complessa della pandemia, dopo aver supportato gli ospedali “Hub” di Chieti e Vasto, dà ora i suoi frutti a vantaggio dei cittadini del territorio e di tutti gli abruzzesi. La Direzione strategica della Asl Lanciano Vasto Chieti ha infatti deliberato la ripresa delle attività di ricovero ordinario e urgente presso l'area medica, di ricovero programmato in riabilitazione, di chirurgia in day surgery, del pronto soccorso con i servizi collegati, comprese radiologia e farmacia,… Source