AVEZZANO – Andò a schiantarsi con l'auto contro un muro di una casa nel territorio del Fucino ma dichiarò che a guidare era stato l'amico, finito in coma. Dopo 10 anni di battaglia legale, spiega Il Centro, il perito nominato dal tribunale di Avezzano ha smentito la sua ricostruzione dei fatti accordando al passeggero, G.A., che all'epoca dei fatti aveva 35 anni, un risarcimento danni di circa 300mila euro oltre alle rivalutazioni e alle spese legali. Il giorno dell'incidente G.A. rimase gravemente ferito e fu trasportato in coma nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Avezzano dove restò per diversi mesi. Fu il… Source