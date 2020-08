In esecuzione dell’ordinanza Sindacale n° 91 del 17/07/2020, si comunica, al fine di consentire la presenza dei familiari, che a far data dal 18 Agosto p.v. , si procederà all’estumulazione delle salme poste nelle nicchie murali cimitero S.M. dei Rotoli per le quali è trascorso il periodo trentennale di concessione previsto dall’articolo 77 del vigente regolamento cimiteriale. Source