BackWPup Free – WordPress Backup Plugin

BackWPup Free è un favoloso plugin per creare un backup in automatico del tuo wordpress, infatti tramite le impostazioni è possibile fare il backup anche del mysql del tuo wordpress. I settaggi del plugin devono essere accurati e specialmente basati dal server di appoggio del tuo sito, ma vediamo cosa puoi fare con BackWPup Free wordpress:

Backup database WordPress XML Export Generare un file con i plugin installati Ottimizzare il Database Controllare e riparare il database



Backup di file

Backup con i formati che vuoi (zip, tar, tar.gz, tar.bz2)

Conservare il backup di directory

Puoi scaricare il tuo backup tramite ftp o download nel wp admin

Conservare il backup di Microsoft Azure (Blob) (però ha bisogno PHP 5.3.2)

Il negozio di backup per RackSpaceCloud (deve PHP 5.3.2, curl)

Conservare il backup di SugarSync (ha bisogno curl)

Invia del backup nella tua e-mail

Supporto multi-sito solo come amministratore di rete









Settare BackWPup Free

BackWPup utilizza il proprio sistema di job cron WordPress (WP Cron) per eseguire i processi di backup pianificati. Per far sì che WordPress “sappia” quando bisogna eseguire un lavoro, il suo “orologio interno” si deve essere impostato regolarmente. Ogni volta che avrai una visita, il sito crea il backup nella fascia di tempo che hai scelto. Se per un periodo di tempo non ricevi visite sul tuo sito, basta che entri nel sito per avviare il backup.

Un modo semplice per scoprire il funzionamento della verifica del WP Cron (che consigliano i programmatori di BackWPup) è quello di creare un nuovo post e impostare la data di pubblicazione con data e ora programmati, per esempio 10 minuti. Dopo di ciò è lasciate il vostro sito e tornateci dopo 11 minuti, così potete verificare se il tuo post programmato è stato backupato. Se non è stato eseguito il backup, molto probabile avete un problema con WP Cron.

Settare la destinazione del tuo Backup

Nel settaggio generale troverete il root del vostro sito, copiate e incollate nel setting quando andate a dare le direttive della creazione di backup, naturalmente dovete aggiungere la cartella di destinazione. Durante il processo di backup, se la destinazione non va bene, il plugin ti dirà “ERROR: No destination correctly defined for backup! “.

Ciò significa che un processo di backup è stato avviato e non ha trovato la collazione dove porre la copia del tuo sito. Dovete quindi annullare il processo in esecuzione e ri-modificare la sua configurazione. Ricontrolla la corretta impostazione ” To : … ” nella configurazione del processo di backup, se hai impostato bene la destinazione, allora molto probabilmente non riesce ad accedere. Esistono tre soluzioni e sono:

Soluzione 1

Settings -> Aperto BackWPup – > Impostazioni

Vai alla scheda Informazioni , e verifica se nel server connect che trovi nella colonna di sinistra, se c’è la dicitura 401 o qualcosa di simile, se c’è dovete impostare l’autorizzazione obbligatoria nella colonna di destra, andate alla scheda di rete e impostate il nome utente e la password per l’autenticazione lato server e riprovate ad avviare il processo di backup .