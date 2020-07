BOLOGNA – Ha collegato il suo portatile a un videoproiettore privato per trasmettere, sul maxi schermo installato in Piazza Maggiore, a Bologna, in occasione della sedicesima edizione di "Sotto le stelle del cinema", un film pornografico, da guardare insieme a un gruppetto di amici. La proiezione è stata immediatamente interrotta dai carabinieri che hanno sorpreso il responsabile: si tratta di un 24enne, secondo quanto appreso di origini aquilane ma residente a Bologna, in compagnia di una decina di amici, seduti in fondo alla fila di sedie e impegnati nella visione del film hard che il ragazzo stava proiettando col suo pc… Source