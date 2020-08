Mercoledì ci sarà il tanto atteso incontro, o forse scontro, tra Lionel Messi e il Presidente del Barcellona, Bartomeu, e finalmente si conoscerà il destino della pulce. Dietro l'angolo ci sarebbero varie opzioni. C'è Guardiola, suo ex tecnico, che addirittura si sarebbe precipitato a Barcellona in queste ore per ottenere un “si”. Altra ipotesi è legata allo sponsor tecnico dell'Adidas che vedrebbe di buon occhio non solo l'ingresso del calciatore nella propria scuderia, ma addirittura vorrebbe creare un brand mondiale grazie all'accoppiata Messi-Ronaldo alla Juventus. Messi diviso tra Torino e Manchester ma con mezzo piede ancora a Barcellona.

