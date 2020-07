CITTA SANT'ANGELO – Dalla tarda serata di ieri e per tutta la notte i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Pescara per domare un incendio che sta interessando dei calanchi in località Colle di Sale di Città Sant'Angelo. Sul posto ci sono alcune squadre dei vigili del fuoco. Il caldo e il vento non agevolano le operazioni di spegnimento. I vigili stanno tenendo sotto controllo le fiamme che potrebbero avvicinarsi ad un ristorante e una stalla. Allertato un mezzo aereo per agevolare lo spegnimento. Source