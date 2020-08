PESCARA – “Non c'è ragione per non votare sì a quesito referendario: gli italiani risparmieranno 300 mila euro al giorno, meno parlamentari significherà lavoro più snello e funzionale, e non ci sarà nessun vulnus alla rappresentatività dei territori”. Tra i più convinti sostenitori del sì al referendum, nel partito più schierato di tutti, il Movimento 5 stelle, c’è Gianluca Castaldi, sottosegretario per i Rapporti con il Parlamento, unico abruzzese nella squadra di governo del secondo esecutivo guidato da Giuseppe Conte. Castaldi intervistato da Abruzzoweb, si dice certo della vittoria, che sarà anzi “plebiscitaria” e “scontata” al referendum del 20 e 21 settembre:… Source