L'AQUILA – Si spacca il fronte della Lega all'interno del consiglio comunale dell'Aquila. A sorpresa la consigliera Elisabetta De Blasis ha apertamente criticato l'attacco del suo capogruppo, Francesco De Santis, che nella seduta nello scorso 14 luglio aveva detto di provare vergogna per questi tre anni di amministrazione di centrodestra, provocando la reazione sdegnata del sindaco, Pierluigi Biondi, che ha ritirato le deleghe ai tre assessori del Carroccio in giunta, Fabrizio Taranta, Fabrizia Aquilio e Daniele Ferella. De Blasis è stata sferzante: "Un attacco (quello di De Santis, ndr), senza motivo, visto che dopo 15 giorni ancora non è stato spiegato cosa…