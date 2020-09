L’AQUILA – Senso di responsabilità e tutela verso i tanti bambini e le bambine e le loro famiglie, che hanno sempre dato fiducia alla L’Aquila Soccer School, hanno portato alla convenzione tra la Scuola di calcio guidata da Maurizio Ianni e Fabrizio Rossi e l’azienda Dante Labs per somministrare a tutti i tecnici e ai dirigenti e alle dirigenti della società sportiva i tamponi anti Coronavirus prima dell’inizio della prossima Stagione 2020/2021.

Inizierà, infatti, lunedì 7 settembre con un lungo Open Day al Campo Federale, il nuovo anno della L’Aquila Soccer School, che non vuole farsi trovare impreparata in vista di una ripresa delle attività tanto sospirata da tutti coloro che hanno dovuto bruscamente e improvvisamente interrompere la stagione precedente a causa della pandemia.

Secondo la Convenzione, che prevede la somministrazione gratuita dei tamponi, Dante Labs sarà tra gli importanti sponsor che nella Stagione 2020/2021 sosterranno la L’Aquila Soccer School.

“Con questo gesto – si legge in una nota – la Scuola intende dare ancora una volta il buon esempio in tema di prevenzione anche in vista della ormai vicina riapertura delle scuole, mettendo al primo posto attenzione, sicurezza, tutela e responsabilità”.

L’articolo CORONAVIRUS: CONVENZIONE L’AQUILA SOCCER SCHOOL E DANTE LABS PER TAMPONI A TECNICI E DIRIGENTI è apparso per primo Abruzzo Web.

Source