Le parole sono di Aleksander Ceferin, il presidente dell'Uefa: “Neanche la Seconda Guerra Mondiale ha fermato completamente il calcio, a differenza della crisi del Covid-19. Da un punto di vista professionale, c’è stata molta pressione e molto lavoro, ma sono felice e sollevato che il calcio stia tornando in tutta Europa. I principali stakeholder hanno dovuto sacrificare qualcosa. L'Uefa ad esempio ha sacrificato parte della sua stagione per consentire il completamento dei campionati nazionali in corso entro la fine di luglio, per poi completare la propria stagione agonistica per club 2019/20 ad agosto“. E ancora: “Sono sicuro che sarà una bella sensazione tornare ad aprire gli stadi ai tifosi. Penso come tutti che sarebbe…

Source