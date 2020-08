L'AQUILA – Sono 1 milione 482 mila, il 2,5% della popolazione residente in famiglia, coloro che in Italia hanno sviluppato gli anticorpi per il coronavirus. Di queste 19.950 sono abruzzesi, l'1,5%, un dato relativamente alto, il decimo nel Paese. In ogni caso si è lontani dalla fatidica immunità di gregge che metterebbe al riparo la popolazione dal terribile virus, che finora ha causato in Italia 35.215 vittime, di cui 472 in Abruzzo. È quanto rivelano i primi risultati dell’importante indagine di Istat e Ministero della Salute svoltasi con il supporto organizzativo della Croce Rossa Italiana. L’indagine che avrebbe dovuto essere effettuata su 150mila persone… Source