AVEZZANO – "Il governo nazionale fa chiudere le discoteche dando una seconda mazzata ad un comparto già in ginocchio e che ha riaperto tra mille sacrifici ed incertezze ed invece continua a permettere sbarchi incontrollati sulle nostre coste di clandestini che hanno portato contagi in tante regioni, in tante zone dell'Abruzzo, tra cui la Marsica". È la denuncia del candidato sindaco del centrodestra alle elezioni di Avezzano, il salviniano Tiziano Genovesi, in merito alle ultime decisioni del governo Conte bis di chiudere le discoteche e dell'obbligo della mascherina dopo le 18 anche all'aperto, per contrastare l'incremento di positivi al coronavirus.