L’AQUILA – In Abruzzo il contagio del coronavirus continua ad imperversare, in particolare in provincia dell’Aquila, con 19 nuovi casi registrati ieri, sui 24 totali in regione, invertendo un trend che nei mesi scorsi interessava molto di più l’area costiera.

Un caso positivo, notizia di questa mattina si è registrato a Fossa, comune a pochi chilometri dall’Aquila. Secondo quanto si legge sul sito istituzionale del Comune, si tratterebbe di un familiare della persona risultata positiva dopo essere rientrata in paese dall’estero, il 27 agosto scorso. Sono già in atto tutte le procedure previste per rintracciare i contatti dei contagiati e adottare quindi le misure del caso. L’intera famiglia continua intanto ad essere in sorveglianza sanitaria.

Scatta l’emergenza anche in valle Peligna, dove sono ben 17 i nuovi casi.

A Torre de’ Nolfi, frazione di Bugnara, e alcuni residenti del paese, che avrebbero contratto il virus nel corso di una messa celebrata all’aperto a ferragosto in occasione delle celebrazioni di San Rocco. Tre i casi positivi, e la Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila ha i deciso di sottoporre a tampone quasi tutti gli abitanti.

Tra i positivi c’è poi la dipendente di una casa di riposo, un autista in servizio al 118, e un carabiniere. Gli anziani ospiti nella struttura dove lavorava la dipendente, sarebbero però da tempo in isolamento precauzionale, senza contatti con l’esterno. La dipendente già da dieci giorni si era assentata cautelativamente dal posto di lavoro, in attesa dell’esito delle analisi.

Allerta anche nella Marsica, , dove una ragazza tornata dalle vacanze in Ungheria nella sua Collelongo, ha partecipato a una festa è svolta al chiuso in un ristorante di Trasaccco.

Accertata la sua positività, sono stati messi in quarantena obbligatoria una quarantina di giovani che hanno avuto contatti con lei, in particolare quelli che hanno partecipato alla festa.

Alcuni ragazzi sono in quarantena non a Collelongo sono tornati nelle proprie abitazioni ad Avezzano, Roma e L’Aquila.

Altri casi sono riferiti a persone che erano entrate in contatto con positivi dei numerosi focolai attivi ma sotto controllo della zona Peligna.

In Marsica, almeno quattro casi sono collegati a persone tornate da vacanze in Sardegna e all’estero.

IL BOLLETTINO DI IERI

Dei 24 positivi emersi in Abruzzo, di età compresa tra 2 e 56 anni, 19 sono emersi dal territorio provinciale: 14 dall’area peligna, 5 dalla Marsica.

Del totale dei casi positivi, 445 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+19 rispetto a ieri), 915 in provincia di Chieti (invariato), 1.698 in provincia di Pescara (+4), 712 in provincia di Teramo (invariato), 31 fuori regione (invariato) e 3 (+1) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

Sono complessivamente 3.804 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza.

Il numero dei pazienti deceduti resta fermo a 472.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 2.902 dimessi/guariti (invariato rispetto a ieri, di cui 14 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 2.888 che hanno cioè risolto i sintomi dell’infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 430 (+24 rispetto a ieri).

Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 159.429 test.

30 pazienti (+1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 1 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 399 (+23 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

L’articolo COVID: QUARANTENA A COLLELONGO, TAMPONI A TORRE DEI NOLFI DOPO MESSA DI FERRAGOSTO, UN POSITIVO A FOSSA è apparso per primo Abruzzo Web.

Source