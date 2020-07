Ormai ci siamo. E' tempo di verdetti per la Serie B 2019-2020 che, a tre giornate dalla fine, sta per scegliere la seconda squadra che farà compagnia al Benevento nella prossima Serie A. Tutti gli indizi portano al Crotone, che domani a Livorno potrebbe già festeggiare il matematico passaggio nella massima serie. Dovranno verificarsi i seguenti risultati: vittoria a Livorno (impresa più che possibile contro una squadra già retrocessa) e contemporaneo mancato successo dello Spezia a Cremona. Se così sarà, da domani, quantomeno in prospettiva della zona nobiile della classifica, ci si dovrà concentrare soltanto sui piazzamenti playoff e sulla terza squadra promossa dopo gli spareggi promozione. Il Pordenone va ad Ascoli, contro un…

