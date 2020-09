MARTINSICURO – È morta per annegamento per annegamento la donna trovata morta domenica mattina nella riserva della Sentina a San Benedetto del Tronto.

A confermarlo l’autopsia effettuata all’ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto da un pool di specialisti della Medicina legale dell’Area Vasta 5.

Come si legge anche sul quotidiano Il Centro, non c’è “nessun segno di violenza che faccia supporre un omicidio, questo risulta dall’esame autoptico eseguito dai medici legali Rosanna Zamparese, Sabrina Canestrari e Pietro Alessandrini e a cui, in una prima fase, ha assistito anche il procuratore capo di Ascoli Piceno Umberto Monti”.

Anche se il riconoscimento non è ufficiale, gli inquirenti sono quasi certi che si tratti di Markéta Adamkova, 17 anni, e Tomas Cerveny, 40 anni, che alloggiavano in un appartamento di Martinsicuro dal 24 agosto scorso.

Si cerca ora il fidanzato e connazionale e intanto la Procura di Ascoli Piceno ha lanciato un appello per trovare eventuali testimoni. L’appello è a farsi avanti con i pm o le forze dell’ordine a chiunque abbia visto la coppia.

L’ipotesi è che i due possano essere rimasti vittime di qualche incidente in mare, dopo essere usciti in canotto per ammirare l’alba lontano dalla spiaggia. L’improvviso peggioramento delle condizioni meteo di sabato potrebbe aver però aver messo in difficoltà la coppia, con il canotto potrebbe essersi capovolto o affondato, lasciando entrambi in balia del maltempo.

