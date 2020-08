CHIETI – Rallentamenti e disagi sul tratto autostradale della A14 tra Chieti e Lanciano in direzione sud. Le code – come si legge sul sito di Autostrade per l'Italia, che gestisce il tratto – sono la conseguenza di due differenti incidenti avvenuti nelle ultime ore. Il primo tra i caselli di Chieti e Francavilla e il secondo tra i caselli di Ortona e Lanciano. Source