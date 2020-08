L'AQUILA – I candidati a sindaco e le due liste in corsa per le elezioni amministrative del 20 e 21 settembre a Magliano De'Marsi, in provincia dell'Aquila. Candidato sindaco: Pasqualino Di Cristofano Pierluigi Bianchini

Giovanni Cioni

Domenico Cucchiarelli

Marco Di Norcia

Domenico Eligi

Marco Gentile

Antonio Marini

Luciano Massimi

Gina Porrini

Alessandra Santori

Mirko Toselli

Monica Tucci Candidato sindaco: Marco Di Girolamo Giovanni detto Gianni Caringi

Angelo Iacomini

Antonio detto Tony Iannucci

Andrea Morgante

Antonio Morgante

Roberta Marcelli

Fabrizio Santoponte

Maurizio Scafati

Sabrina Di Censo

Antonella Del Manso

Tonino Del Manso

