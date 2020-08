TERAMO- Il candidato a sindaco e la liste in corsa, in solitaria, per le elezioni amministrative del 20 e 21 settembre a Bisenti, in provincia di Teramo. Candidato sindaco: Marcello De Antoniis Antonio Crescia Ezio Di Basilio Claudio Di Massimantonio Humberto Elio Roberto Di Sabatino Marino Modesti Sara Pagliaroli Luigi Carlo Piccari Renzo Saputelli Gianpiero Scocchia Marcello Troiani Source