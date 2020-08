TERAMO – I candidati a sindaco e le due liste in corsa per le elezioni amministrative del 20 e 21 settembre a Castel Castagna, in provincia di Teramo. Candidato sindaco: Rosanna De Antoniis Danilo Bucci

Stefania De Rugeriis

Fabio Di Battista

Luigi Di Bernardo

Gioia Maria Di Biagio

Daniela Di Felice

Orazio Di Francesco

Monica D’Orazio

Andrea Mongi

Mauro Narcisi Candidato sindaco: Laura De Antoniis Di Gaetano Alessandra

Iezzi Valeria

Saputelli Sara

Laielli Ivo

Lelli Nadia

Di Paolo Tony

Di Ludovico Massimiliano

Di Domenico Andrea

Pirocchi Silvana

De Antoniis Anna Source