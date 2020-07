L’AQUILA – L’ultima possibilità che il centrodestra si presenti unito in coalizione alle prossime elezioni amministrative di Chieti e Avezzano passa per il vertice che si terrà oggi a Roma, estremo tentativo dopo innumerevoli falliti. I coordinatori regionali Luigi D’Eramo (Lega), Nazario Pagano (Forza Italia), Etel Sigismondi (Fratelli d’Italia) ed Enrico Di Giuseppantonio (Udc) si vedranno oggi nella Capitale per provare a ricomporre il puzzle delle alleanze. Speranza flebile: i segnali che precedono il summit vanno assolutamente in direzione contraria e cresce la possibilità che i partiti si presentino frammentati e divisi davanti agli elettori. Un segnale, questo, che inevitabilmente finirà per intaccare… Source