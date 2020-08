ROMA – Una piccola boccata d'ossigeno che non guarirà il turismo messo in ginocchio dal Covid, che non riparerà le disastrose performance di giugno e luglio e che soprattutto rischia di essere la classica rondine che non fa primavera. Emerge dalle due indagini di Assoturismo Confesercenti e Federturismo Confindustria sulla settimana di Ferragosto. Secondo Assoturismo si tratta della settimana migliore dell'estate finora ma è ancora lontana dalle performance degli anni passati e del tutto insufficiente a recuperare quanto perso: si registrano circa 30 milioni di pernottamenti nelle strutture ricettive ufficiali, il 10,8% in meno rispetto allo scorso anno. Crolla ancora di più la… Source