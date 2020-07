PESCARA. Una donna di 42 anni residente a Lanciano è rimasta ferita in modo grave, la notte scorsa, in un incidente stradale accaduto poco dopo l’una lungo la Variante della statale 714, nel territorio comunale di Pescara, vicino allo svincolo di San Silvestro. Secondo una prima ricostruzione, la 42enne, che era sola in auto, avrebbe perso autonomamente il controllo dell’auto andando a urtare prima il guard rail laterale, poi quello centrale della carreggiata. Soccorsa dal personale del 118, la donna è stata rianimata e poi trasferita in ambulanza all’ospedale di Pescara dove si trova in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione. Sull’accaduto sono in corso le indagini degli agenti della polizia stradale di Pescara.

Source