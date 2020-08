L'AQUILA – Sentieri di erbe vagabonde: un progetto che nasce a Goriano valli, nel Parco regionale Sirente Velino, lungo la valle dell'Aterno, in sinergia tra l'Associazione “Il Bosco del Fauno” e l'esperta erborista Anna Lisa Cantelmi per promuovere, attraverso la conoscenza delle erbe. Primo appuntamento domenica 16 Agosto dalle 9 alle 13, per una passeggiata dal Laboratorio Atelier della Creatività di Goriano Valli alla torre medioevale di Goriano Valli alla scoperta delle erbe mangerecce, per uso cosmetico e curativo. Secondo appuntamento domenica 23 agosto, sempre a partire dalle 9 per Passeggiata all'antico villaggio pastorale "Le Pagliare di Tione degli Abruzzi". alla… Source