E' tornato a parlare della prossima stagione di calcio 20/21, il presidente della Figc Gabriele Gravina. Intervenuto a 'La Politica nel Pallone' su Gr Parlamento, si è detto molto preoccupato a proposito del protocollo sanitario applicato al calcio. “Sono molto ma molto preoccupato per la prossima stagione. Le squadre dovranno cominciare tra non molto i raduni e siamo in grandissimo ritardo nella conoscenza delle nuove procedure da seguire. Non sappiamo questo stato d'emergenza per quanto tempo ancora sarà prorogato”. “E' inapplicabile d'ora in avanti. Questo protocollo ha dovuto tener conto dell'evoluzione dell'epidemia nel nostro paese e bisogna continuare a tenerne conto, ma bisogna…

