L’AQUILA – Un suggestivo concerto sul Corno Grande con esibizioni danzanti, concerti nei cortili del centro storico e altri imperdibili eventi. È “In punta di piedi tra arte e territorio”, una rassegna organizzata all’Asd L’Etoile in collaborazione con Art Nouveau, scuola di formazione professionale per la danza diretta da Ornella Cerroni, che nel mese di agosto proporrà quattro appuntamenti tra L’Aquila e il Gran Sasso. Il calendario di eventi, tutti imperdibili e pronti a regalare emozioni, sarà presentato martedì prossimo, 28 luglio alle 11, nella sede municipale di Palazzo Fibbioni, in via San Bernardino all’Aquila, dal sindaco Pierluigi Biondi, da un rappresentante… Source