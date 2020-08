L'AQUILA – E' ripresa e sta tornando gradualmente alla normalità la circolazione ferroviaria fra Vasto San Salvo e Montenero, sulla linea Pescara – Termoli, sospesa dalle 3.45 alle 7.40, per un incendio divampato in prossimità della sede ferroviaria. Il transito dei convogli è ripreso dopo il nulla osta dei Vigili del Fuoco e i controlli all'infrastruttura da parte dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana. Durante l'interruzione due treni hanno registrato fino a 25 minuti di ritardo, mentre due Intercity hanno maturato oltre tre ore di ritardo; cinque treni regionali sono stati cancellati totalmente o per parte del percorso. Source