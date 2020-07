La Jesina Calcio a tutt'oggi non ha subito alcuno sfratto o allontanamento dallo Stadio Carotti, tutt'altro sta trattando con i diretti interessati nuovi accordi di utilizzo dell'impianto sportivo. Quanto circolato in organi di stampa locali è fuorviante e non veritiero, in quanto allo stato di fatto: – è vero che la Jesina Calcio ha rinunciato a Febbraio al diritto di rinnovo per la gestione dello Stadio in quanto divenuto troppo oneroso; – è vero che ha ottenuto una proroga ufficiale dal Comune a rimanere fino al 31 luglio nei locali attualmente utilizzati nell'impianto; – così come è vero che la Jesina Calcio confrontandosi con il Comune sta chiudendo positivamente un accordo di utilizzo dei medesimi locali; – inoltre anche a seguito…

