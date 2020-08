L'AQUILA – I tanti borghi d’Abruzzo, arroccato su colline e montagne a dominare le valli, con torri e campanili. Testimoni di un passato medievale che fu longobardo e normanno, poi svevo, angioino e aragonese. Capolavori di di pietra, che meriterebbero ancor più lustro internazionale, in quanto roccaforti di un modello turistico delle aree interne incentrato sulla cultura e la bellezza. Nasce dalla consapevolezza dell’importanza questo straordinario patrimonio, il bando del consiglio regionale d’Abruzzo, che a partire dal 31 agosto destinerà contributi per "la valorizzazione, tutela e promozione turistica del patrimonio medievale”. I fondi a disposizione, alla luce dei potenziali beneficiari, non sono… Source