L'AQUILA – Da oggi la multisala Movieplex dell'Aquila riapre al pubblico, offrendo alla propria clientela una programmazione di spessore nazionale ed internazionale, con una attenzione particolare agli spettatori più giovani. Questi i film di partenza: Onward, Gretel & Hansel e Volevo nascondermi; il 26 agosto Tenet (uscita Europea non prevista ancora in USA); il 2 settembre After2 . "Con questa riapertura in un periodo così difficile, il Multiplex vuole dare un segnale forte e coraggioso per offrire alla cittadinanza dell’Aquila momenti di entertinement e di evasione, in un ambiente di completa e totale sicurezza e rispetto dei protocolli sanitari", ha spiegato Carlo Bernaschi, amministratore… Source