L'AQUILA – Sarà gratuito fino al 15 settembre il bus navetta per il centro storico dell’Aquila. Lo rendono noto il sindaco Pierluigi Biondi e l’assessore alla Mobilità, Carla Mannetti. Il servizio, attivato un anno fa, sospeso a marzo per via dell’emergenza coronavirus e ripreso l’1 giugno scorso con tutte le modalità per garantire il distanziamento interpersonale e la sicurezza, consente di raggiungere il centro cittadino dal terminal di Collemaggio passando per viale di Collemaggio, viale Crispi, corso Federico II, corso Vittorio Emanuele, via San Bernardino, via Zara, via Castello, piazza Battaglione degli Alpini (Fontana Luminosa), viale Gran Sasso, via Strinella, con ritorno… Source