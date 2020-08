L'AQUILA – Leonardo Scimia è il nuovo capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale all'Aquila. Scimia, che prende il posto del consigliere Ersilia Lancia, vice presidente del Consiglio, vice coordinatrice provinciale del partito e moglie del coordinatore regionale di Fdi, Etel Sigismondi, è stato nominato grazie al voto della maggioranza dei componenti del gruppo consiliare e non all'unanimità. Una circostanza insolita, emersa da fonti interne al centrodestra aquilano, che al momento non è stata confermata o smentita da comunicati ufficiali di Fdi o del sindaco del capoluogo, Pierluigi Biondi, dello stesso partito, nonostante sia stata protocollata già lunedì scorso. Bocche cucite tra i… Source