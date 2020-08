L'AQUILA – "Alla distruzione insensata del fuoco, che provoca angoscia e sofferenza, oggi rispondiamo con il fuoco che segna il 'cammino del Perdono', come l’Unesco ha definito il fuoco del Morrone nella articolata motivazione alla base del riconoscimento della Perdonanza come patrimonio immateriale dell’umanità". Con queste parole, ricordando gli incendi che hanno devastato su più fronti il capoluogo abruzzese nelle scorse settimane, il sindaco Pierluigi Biondi ha dato il via, con l'accensione del tripode, ieri alle 21,36, alla 726esima edizione della Perdonanza celestiniana, evento che unisce sacro e profano, rievoca importanti momenti storici, rinnova tradizioni accostandole a manifestazioni artistiche e sportive allestite con l'obiettivo… Source