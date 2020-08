L'AQUILA – Torna l'ormai consueto appuntamento con la Perdonanza a San Basilio, che si svolge durante le celebrazioni dell’evento storico-religioso considerato precursore del Giubileo, che ogni anno all’Aquila celebra l’indulgenza plenaria che volle Papa Celestino V nel 1294. Dall'aperitivo a sera, sotto i pini della piazzetta di fronte al Dipartimento di Scienze umane dell'Università, quattro giorni di musica per tutti i gusti da mercoledì 26 agosto a sabato 29. Primo appuntamento con Giorgia Nanni, alias Gina. Viaggiando tra vecchi dischi e nuovi, i suoi djset sono lineari ed incisivi, tra disco e funky, perfetti per l’ora dell’aperitivo e per proseguire la serata. Si… Source