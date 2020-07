CHIETI – È morto questa mattina nell'ospedale dì Pescara, dove era ricoverato, Benito Penna, 80 anni, l'uomo che, secondo la ricostruzione dei fatti, ieri pomeriggio ha gettato benzina addosso al vicino di casa e, investito dalla fiammata di ritorno, ha riportato ustioni gravissime sul 90 per cento del corpo. Il vicino, Vincenzo Mattioli, 64 anni, pure ustionato in maniera gravissima, è stato trasferito dal policlinico di Chieti al centro grandi ustionati dell'ospedale 'S. Eugenio' di Roma. Il fatto è avvenuto ieri intorno alle 17 a Torrevecchia Teatina (Chieti): le case dei due, in una zona di campagna, sono divise da un… Source