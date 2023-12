Live Chat Casego è uno dei più famosi plugin che permette di avere una live chat per il nostro wordpress. Infatti, in pochi click, è possibile gestire richieste di informazioni via e-mail , social media e live chat direttamente dal vostro sito.

Questo plugin ti permette quindi di rispondere alle richieste dei clienti più velocemente che mai, e di migliorare la loro soddisfazione con una deliziosa combinazione di live chat ed e-mail .

Per configurare live chat casengo plugin, è necessario creare un account Casengo .

Per congiurare live chat casengo plugin

Fase 1 . Crea un account gratuito Casengo

Step 2 . Accedi nel pannello di amministrazione del tuo sito WordPress, cerca il plugin ‘Casengo Live Chat ‘ (nella sezione plugin) e installalo.

Step 3 . Vai alla sezione Live Chat Casengo config nel tuo WordPress e imposta il tuo id unico, il colore del template e la posizione.

Potrai puer scegliere di utilizzare un widget tra le varie opzioni e personalizzare il tuo pulsante ‘contattaci’, ‘live chat ora’, ‘risposte’.

Curiosità sulla Chat

Il termine chat (in inglese, letteralmente, “chiacchierata”), viene usato per riferirsi a un’ampia gamma di servizi sia telefonici che via Internet; ovvero, complessivamente, quelli che i paesi di lingua inglese distinguono di solito con l’espressione online chat (“chat in linea”).

Questi servizi, anche piuttosto diversi fra loro, hanno tutti in comune due elementi fondamentali: il fatto che il dialogo avvenga in tempo reale, e il fatto che il servizio possa mettere facilmente in contatto perfetti sconosciuti, generalmente in forma essenzialmente anonima. Il “luogo” (lo spazio virtuale) in cui la chat si svolge è chiamato solitamente chatroom (letteralmente “stanza delle chiacchierate”), detto anche channel (in italiano canale), spesso abbreviato chan.