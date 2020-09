MARTINSICURO – Di dubbi, purtroppo non ce ne sono più: il corpo trovato domenica in mare, a ridosso della spiaggia nella riserva Sentina di San Benedetto del Tronto è di una ragazza non ancora 18enne, una turista ceca. La ragazza era in vacanza a Martinsicuro assieme al suo compagno, C.T. 40 anni, e di lui da giorni si sono perse le tracce.

L’ipotesi a cui lavorano gli investigatori è che i due siano usciti in mare con il canotto che poi potrebbe essersi ribaltato per le cattive condizioni del tempo.

La guardia costiera prosegue le ricerche in mare, la polizia ha fatto un sopralluogo nell’appartamento di Martinsicuro.Non sono stati trovati segni che possano far pensare a colluttazione o altri episodi di violenza.

MARTINSICURO: MORTA IN MARE, CORPO E' DI 17ENNE TURISTA CECA, DISPERSO FINDANZATO 40ENNE

