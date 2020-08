Il giovane portiere fuoriclasse, Matteo Soncin, classe 2001 e originario di Porto Viro non è più un giocatore del Milan, dopo cinque anni di militanza e diverse soddisfazioni con la primavera rossonera e presenze in panchina con la prima squadra. Infatti proprio nella giornata di venerdì 14 agosto il giocatore ha firmato con la Pergolettese (squadra in comune di Crema) che milita in serie C.

